Жабер переиграла Остапенко и вышла в третий круг турнира в Штутгарте
Туниска Онс Жабер переиграла латвийку Елену Остапенко во втором круге турнира WTA в Штутгарте (Германия) — 1:6, 7:5, 6:3.
В третьем круге Жабер встретится с победительницей в матче Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 780 637 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Онс Жабер (Тунис, 3) — Елена Остапенко (Латвия) — 1:6, 7:5, 6:3
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