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Сегодня, 07:17

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мексике

Иван Торопцев
Корреспондент

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее (Мексика).

Во втором круге Свитолина победила Викторию Томову из Болгарии в трех сетах — 7:6, 3:6, 6:2.

В четвертьфинале украинка сыграет с колумбийкой Камилой Осорио.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 1) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 7:6, 3:6, 6:2

Теннис
Элина Свитолина
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