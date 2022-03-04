Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мексике
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее (Мексика).
Во втором круге Свитолина победила Викторию Томову из Болгарии в трех сетах — 7:6, 3:6, 6:2.
В четвертьфинале украинка сыграет с колумбийкой Камилой Осорио.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 1) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 7:6, 3:6, 6:2
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