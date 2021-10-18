Бадоса стала первой испанкой, которая выиграла турнир в Индиан-Уэллсе
03:10
Испанская теннисистка Паула Бадоса в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2).
23-летняя спортсменка стала первой испанкой, которая стала победительницей турнира. В 1996 году Кончита Мартинес в финале уступила немке Штеффи Граф (6:7, 6:7).
Для Бадосы это второй титул WTA в карьере. В этом году испанка стала победительницей турнира в Белграде.
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