Бадоса стала первой испанкой, которая выиграла турнир в Индиан-Уэллсе

Испанская теннисистка Паула Бадоса в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2).

23-летняя спортсменка стала первой испанкой, которая стала победительницей турнира. В 1996 году Кончита Мартинес в финале уступила немке Штеффи Граф (6:7, 6:7).

Для Бадосы это второй титул WTA в карьере. В этом году испанка стала победительницей турнира в Белграде.