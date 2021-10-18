Бадоса обыграла Азаренко и стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе

Испанская теннисистка Паула Бадоса в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 3 часа 6 минут. 23-летняя испанка сделала 7 эйсов и 11 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету 32-летней белоруски 5 подач навылет и 7 ошибок на второй подаче, а также 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Для Бадосы это второй титул WTA в карьере. В этом году испанка стала победительницей турнира в Белграде.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Паула Бадоса (Испания, 21) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2)