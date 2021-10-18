Бадоса обыграла Азаренко и стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе
Испанская теннисистка Паула Бадоса в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2).
Встреча продолжалась 3 часа 6 минут. 23-летняя испанка сделала 7 эйсов и 11 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету 32-летней белоруски 5 подач навылет и 7 ошибок на второй подаче, а также 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.
Для Бадосы это второй титул WTA в карьере. В этом году испанка стала победительницей турнира в Белграде.
2-0 in finals ?— wta (@WTA) October 17, 2021
?? @paulabadosa outlasts Azarenka 7-6(5), 2-6, 7-6(2) for the @BNPPARIBASOPEN title! pic.twitter.com/upn6HMY0kZ
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Паула Бадоса (Испания, 21) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2)
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