Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:22

Бадоса снялась с турнира в Монреале

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с турнира WTA 1000 в Монреале.

«Я продолжаю делать все возможное, чтобы вернуться, но мое тело еще не готово. Боль все еще присутствует... это медленный процесс... Я пробуду еще несколько недель без турниров. Сейчас очень трудные времена. Всем спасибо за поддержку», — написала Бадоса в своих соцсетях.

В первом круге она должна была играть с Беатрис Хаддад Майей. Теперь место Бадосы в сетке займет Магдалена Френх.

В июле Бадоса не смогла доигралть матч второго круга Уимблдона против Марты Костюк из-за травмы.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа.

Теннис
0
Читайте также
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
«Теперь мы точно никому и ничего не должны». Первое интервью Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ
Тело умершего режиссера Джимбиновой больше года пролежало в квартире в Москве
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винус Уильямс заявила, что не собирается становиться тренером по окончании карьеры
Новости
RSS RSS
Все новости