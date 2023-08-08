Бадоса снялась с турнира в Монреале

Испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с турнира WTA 1000 в Монреале.

«Я продолжаю делать все возможное, чтобы вернуться, но мое тело еще не готово. Боль все еще присутствует... это медленный процесс... Я пробуду еще несколько недель без турниров. Сейчас очень трудные времена. Всем спасибо за поддержку», — написала Бадоса в своих соцсетях.

В первом круге она должна была играть с Беатрис Хаддад Майей. Теперь место Бадосы в сетке займет Магдалена Френх.

В июле Бадоса не смогла доигралть матч второго круга Уимблдона против Марты Костюк из-за травмы.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа.