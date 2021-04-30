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Азаренко выбила Александрову в первом круге турнира WTA в Мадриде

19:58
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Екатерину Александрову в матче первого круга турнира WTA в Мадриде (Испания) — 7:5, 3:6, 6:1.

Во втором круге Азаренко встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая обыграла Сорану Кирстю.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:5, 3:6, 6:1

Джессика Пегула (США) — Сорана Кирстя (Румыния, WC) — 7:6 (7:5), 6:3

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