Азаренко выбила Александрову в первом круге турнира WTA в Мадриде
19:58
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Екатерину Александрову в матче первого круга турнира WTA в Мадриде (Испания) — 7:5, 3:6, 6:1.
Во втором круге Азаренко встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая обыграла Сорану Кирстю.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:5, 3:6, 6:1
Джессика Пегула (США) — Сорана Кирстя (Румыния, WC) — 7:6 (7:5), 6:3
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю