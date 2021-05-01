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Остапенко и Павлюченкова вышли во второй круг парного турнира в Мадриде

18:39
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко и россиянка Анастасия Павлюченкова выиграли у японки Макото Ниномии и казахстанки Ярославы Шведовой (6:1, 5:7, 10:7) в матче парного разряда первого круга турнира WTA в испанском Мадриде.

Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут.

2 мая в 1/8 финала турнира Остапенко и Павлюченкова сыграют с Шувэй Се (Тайвань) и Элизой Мертенс (Бельгия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Елена Остапенко/Анастасия Павлюченкова (Латвия/Россия) — Макото Ниномия/Ярослава Шведова (Япония/Казахстан) — 6:1, 5:7, 10:7

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