Остапенко и Павлюченкова вышли во второй круг парного турнира в Мадриде
18:39
Латвийская теннисистка Елена Остапенко и россиянка Анастасия Павлюченкова выиграли у японки Макото Ниномии и казахстанки Ярославы Шведовой (6:1, 5:7, 10:7) в матче парного разряда первого круга турнира WTA в испанском Мадриде.
Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут.
2 мая в 1/8 финала турнира Остапенко и Павлюченкова сыграют с Шувэй Се (Тайвань) и Элизой Мертенс (Бельгия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Елена Остапенко/Анастасия Павлюченкова (Латвия/Россия) — Макото Ниномия/Ярослава Шведова (Япония/Казахстан) — 6:1, 5:7, 10:7
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