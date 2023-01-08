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Сегодня, 10:37

Арина Соболенко выиграла турнир в Аделаиде

Виктория Кравченко
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла чешку Линду Носкову в финале турнира в Аделаиде со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Таким образом, белорусска стала победительницей турнира.

Для 24-летней cпортсменки, занимающей пятое место в мировом рейтинге, этот титул стал 11-м в карьере.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 826 837 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Линда Носкова (Чехия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
Арина Соболенко
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