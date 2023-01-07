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Сегодня, 17:22

Чесноков — о возвращении в тур Павлюченковой: «После первого матча многое станет понятно насчет ее нынешней формы»

Алина Савинова
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Бывшая 9-я ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал возвращение на корт россиянки Анастасии Павлюченковой.

«Я не могу предсказать ее результаты после восьми месяцев вне тенниса в 31 год. Это непросто начинать даже где-то с нуля. Но есть примеры, ведь та же Серена Уильямс после родов возвращалась. Павлюченкова уже сыграла на показательном турнире, но там психика иначе работает. Хотелось бы посмотреть хотя бы один официальный матч, увидеть ее в деле. На следующем турнире в Аделаиде после первого матча многое станет понятно насчет ее нынешней формы», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

В мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена.

В декабре россиянка вернулась в тур, приняв участие в командном выставочном турнире. На следующей неделе спортсменка проведет первый официальный турнир за восемь месяцев, который пройдет в Аделаиде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-o-vozvrashhenii-na-kort-pavlyuchenkovoj-posle-pervogo-matcha-mnogoe-stanet-ponyatno-naschet-ee-ny-neshnej-formy/
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Андрей Чесноков
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