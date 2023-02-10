Анна Иванович и Швайнштайгер ждут третьего ребенка

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович сообщила, что они с мужем, экс-футболистом Бастианом Швайнштайгером, станут родителями в третий раз.

«Теперь мы с Бастианом официально будем в меньшинстве», — написала девушка в своих соцсетях и прикрепила фото.

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович. Фото Соцсети

Они поженились в июле 2016 года. В 2018 году у Иванович и Швайнштайгера родился их первый сын Лука, а в 2019 второй Леон.

В декабре 2016 года 35-летняя спортсменка завершенила профессиональную карьеру.