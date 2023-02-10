Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:56

Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Линце

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла немку Анну-Лену Фридзам в четвертьфинале турнира WTA 250 в Линце (Австрия).

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты.

44-я ракетка мира Потапова 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету 124-й ракетки Фридзам 1 эйс, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В полуфинале турнира 21-летняя россиянка сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия, 8) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — 2:6, 6:4, 6:1

Теннис
Анастасия Потапова
1
3
Читайте также
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В Британии указали на скорую потерю ВСУ Харькова и Артемовска
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 18,9 тыс.
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале вывоза жителей пригородов Угледара в Волноваху
За что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анна Иванович и Швайнштайгер ждут третьего ребенка

Рыбакина проиграла Хаддад Майе в четвертьфинале турнира в Абу-Даби
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости