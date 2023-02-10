Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла немку Анну-Лену Фридзам в четвертьфинале турнира WTA 250 в Линце (Австрия).

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты.

44-я ракетка мира Потапова 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету 124-й ракетки Фридзам 1 эйс, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В полуфинале турнира 21-летняя россиянка сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия, 8) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — 2:6, 6:4, 6:1