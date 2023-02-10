Касаткина взяла только три гейма у китаянки Циньвэнь в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Чжэн Циньвэнь из Китая в матче 1/4 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счетом 1:6, 2:6.

8-я ракетка мира Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3. На счету 29-й ракетки мира Циньвэнь 4 эйса, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале турнира Циньвэнь сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Дарья Касаткина (Россия, 1) — 6:1, 6:2