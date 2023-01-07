Первая ракетка мира Швентек пропустит турнир в Аделаиде

Первая ракетка мира Ига Швентек снялась со второго турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

«Как вы знаете, мне нравится играть в Аделаиде, у меня остались только самые приятные воспоминания об этом турнире. К сожалению, в этом году я вынуждена отказаться от участия из-за проблем с плечом и усталости после United Cup. Я очень сожалею, надеюсь увидеть вас в следующем году», — приводит слова Швентек пресс-служба турнира.

Номер Швентек в сетке получила француженка Каролин Гарсия. Она начнет турнир со второго круга.

Турнир пройдет с 9 по 14 января.