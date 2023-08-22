Андреева вышла во второй круг турнира в Кливленде
Российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге турнира в Кливленде обыграла немку Тамару Корпач со счетом 6:0, 3:6, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету 16-летней россиянки эйс, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге Андреева встретится с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Лорен Дэвис (США).
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мирра Андреева (Россия) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 6:0, 3:6, 7:5
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