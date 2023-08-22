Андреева вышла во второй круг турнира в Кливленде

Российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге турнира в Кливленде обыграла немку Тамару Корпач со счетом 6:0, 3:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету 16-летней россиянки эйс, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге Андреева встретится с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Лорен Дэвис (США).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 6:0, 3:6, 7:5