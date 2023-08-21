Определилась соперница Александровой во втором круге турнира в Кливленде
Белоруска Александра Соснович обыграла американку Эмму Наварро в первом круге турнира в Кливленде (США) — 3:6, 6:4, 7:5.
Во втором круге победительница квалификации турнира Соснович сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Эмма Наварро (США) — 3:6, 6:4, 7:5
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