Андрееску проиграла Муховой во втором раунде турнира в Цинциннати
18:56
Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла канадку Бьянку Андрееску (6:4, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Цинциннати (США).
Следующей соперницей чешки станет победительница пары Шелби Роджерс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Мухова (Чехия) — Бьянка Андрееску (Канада, 7) — 6:4, 6:2
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