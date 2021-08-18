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Андрееску проиграла Муховой во втором раунде турнира в Цинциннати

18:56
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Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла канадку Бьянку Андрееску (6:4, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Цинциннати (США).

Следующей соперницей чешки станет победительница пары Шелби Роджерс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Мухова (Чехия) — Бьянка Андрееску (Канада, 7) — 6:4, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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