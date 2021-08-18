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Комментатор ESPN поддержал журналиста, чей вопрос довел Осаку до слез

09:36
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Комментатор ESPN Стивен Эй Смит прокомментировал ситуацию с японской теннисисткой Наоми Осакой перед стартом соревнований на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати.

16 августа на пресс-конференции журналист Cincinnati Enquirer Пол Догерти спросил Осаку: «Почему вы не любите общаться с прессой несмотря на то, что многое получаете от ее внимания?» Японка расплакалась и на некоторое время покинула конференцию.

«На той пресс-конференции репортер в своем вопросе был невероятно искренен и деликатен. Затем модератор спросил: «Хотите перейти к следующему вопросу?» Наоми Осака сказала «нет». Я пытаюсь понять, что же репортер сделал не так. Я этого не вижу. Когда ее агент обвинил журналиста в нападках на Наоми, я подумал: «Что? О чем ты говоришь?»

Если работу журналиста считают нападками, то как журналист вы должны пойти туда и спросить всех: «Вы хотите поговорить об этом?» — приводит слова Смита Mediaite со ссылкой на ESPN.

Позже Догерти сообщил, что теперь болельщики Осаки шлют угрозы ему и его семье.

Осака расплакалась после вопроса и ушла с пресс-конференции

Дополнительная информация:

https://www.mediaite.com/sports/stephen-a-smith-defends-journalist-accused-of-bullying-naomi-osaka-i-thought-the-reporter-was-incredibly-fair/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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