Анастасия Потапова стала победительницей турнира в Линце
Российская теннисистка Анастасия Потапова стала победительницей турнира WTA в австрийском Линце.
В финале 21-летняя спортсменка обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.
Потапова 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Мартич 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Для Потаповой это второй титул WTA в одиночном разряде. В 2022 году она стала победительницей турнира в Стамбуле.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Анастасия Потапова (Россия, 8) — Петра Мартич (Хорватия, 6) — 6:3, 6:1
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