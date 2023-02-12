Анастасия Потапова стала победительницей турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова стала победительницей турнира WTA в австрийском Линце.

В финале 21-летняя спортсменка обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Потапова 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Мартич 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Для Потаповой это второй титул WTA в одиночном разряде. В 2022 году она стала победительницей турнира в Стамбуле.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Анастасия Потапова (Россия, 8) — Петра Мартич (Хорватия, 6) — 6:3, 6:1