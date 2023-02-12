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Сегодня, 11:15

Самсонова рассказала, за счет чего обыграла Циньвэнь в полуфинале турнира в Абу-Даби

Ана Горшкова
Корреспондент
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19-я ракетка мира Людмила Самсонова высказалась о победе над Чжэн Циньвэнь из Китая в полуфинале турнира в Абу-Даби.

«Великолепный матч, Циньвэнь играла потрясающе. Думаю, в конечном счете я оказалась стабильнее, и это сыграло ключевую роль. А еще, конечно, подача: я подавала очень хорошо. Безусловно, после второго сета старалась действовать агрессивнее. Стремилась повысить свой уровень и заиграть агрессивнее. И, конечно, я была очень, очень сконцентрирована на своей подаче», — приводит слова Самсоновой официальный сайт WTA.

В финале турнира россиянка сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Матч пройдет 12 февраля, начало запланировано на 16.00 мск.

Теннис
Людмила Самсонова
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Россиянка Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Абу-Даби
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