Самсонова рассказала, за счет чего обыграла Циньвэнь в полуфинале турнира в Абу-Даби

19-я ракетка мира Людмила Самсонова высказалась о победе над Чжэн Циньвэнь из Китая в полуфинале турнира в Абу-Даби.

«Великолепный матч, Циньвэнь играла потрясающе. Думаю, в конечном счете я оказалась стабильнее, и это сыграло ключевую роль. А еще, конечно, подача: я подавала очень хорошо. Безусловно, после второго сета старалась действовать агрессивнее. Стремилась повысить свой уровень и заиграть агрессивнее. И, конечно, я была очень, очень сконцентрирована на своей подаче», — приводит слова Самсоновой официальный сайт WTA.

В финале турнира россиянка сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Матч пройдет 12 февраля, начало запланировано на 16.00 мск.