Стивенс выбыла из турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Американка Слоан Стивенс проиграла соотечественнице Софии Кенин в первом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) — 4:6, 1:6.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
София Кенин (США, WC) — Слоан Стивенс (США) — 6:4, 6:1
Магдалена Фрех (Польша) — Марина Заневская (Бельгия) — 4:6, 6:4, 6:2
Эмма Наварро (США, WC) — Кэтрин Макнелли (США, WC) — 1:6, 6:1, 6:1
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