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Сегодня, 10:42

Стивенс выбыла из турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев
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Американка Слоан Стивенс проиграла соотечественнице Софии Кенин в первом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) — 4:6, 1:6.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США, WC) — Слоан Стивенс (США) — 6:4, 6:1

Магдалена Фрех (Польша) — Марина Заневская (Бельгия) — 4:6, 6:4, 6:2

Эмма Наварро (США, WC) — Кэтрин Макнелли (США, WC) — 1:6, 6:1, 6:1

Теннис
Слоан Стивенс
София Кенин
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