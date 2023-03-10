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Сегодня, 07:05

Путинцева уступила Муховой в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила Каролине Муховой из Чехии со счетом 3:6, 6:4, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 28-летней представительницы Казахстана 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Мухова встретится с белорусской Викторией Азаренко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 4:6, 6:4

Клер Лю (США) — Анна Шмидлова (Словакия, LL) — 7:6 (7:5), 6:3

Пейтон Стирнс (США, WC) — Ребека Масарова (Испания, Q) — 4:6, 6:4, 6:4

Маркета Вондроушова (Чехия) — Ребекка Марино (Канада) — 6:2, 6:2

Мэдисон Бренгл (США) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 7:6 (7:5), 6:4

Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 7:5

Юлия Путинцева
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