Путинцева уступила Муховой в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила Каролине Муховой из Чехии со счетом 3:6, 6:4, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 28-летней представительницы Казахстана 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Во втором круге Мухова встретится с белорусской Викторией Азаренко.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Мухова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 4:6, 6:4
Клер Лю (США) — Анна Шмидлова (Словакия, LL) — 7:6 (7:5), 6:3
Пейтон Стирнс (США, WC) — Ребека Масарова (Испания, Q) — 4:6, 6:4, 6:4
Маркета Вондроушова (Чехия) — Ребекка Марино (Канада) — 6:2, 6:2
Мэдисон Бренгл (США) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 7:6 (7:5), 6:4
Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 7:5