Чесноков заявил, что выход в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе будет успехом для россиянок

Экс-девятая ракетка мира, советский и российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что россиянки показывают нестабильную игру, поэтому выход в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе будет большим успехом.

«У нас сейчас нет таких успехов в женском теннисе, какие были 10-15 лет назад. Тогда у нас было пять девчонок в первой десятке мира, сейчас только одна. Касаткина сейчас находится не в лучшей форме. Кудерметова и Самсонова играют неплохо, но недавно они обе проиграли разгромно Свентек, каждая выиграла всего один гейм. Я также смотрел на прошлой неделе, как Потапова проиграла американке Волынец, ведя в решающем сете 5:0, это был просто кошмар. Нашим девочкам сейчас не хватает стабильности. Я считаю, если кто-то выйдет в полуфинал, это уже будет большой успех», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Турнир WTA в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта.