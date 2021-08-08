Американка Коллинз в финале турнира WTA в США сыграет с Касаткиной
05:06
Американка Дэниэлл Коллинз в полуфинале одиночного разряда турнира WTA в США обыграла хорватку Ану Конюх.
В финале турнира Коллинз сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Дэниэлл Коллинз (США, 7) — Ана Конюх (Хорватия, Q) — 6:0, 6:2
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