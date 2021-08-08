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Американка Коллинз в финале турнира WTA в США сыграет с Касаткиной

05:06
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Американка Дэниэлл Коллинз в полуфинале одиночного разряда турнира WTA в США обыграла хорватку Ану Конюх.

В финале турнира Коллинз сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дэниэлл Коллинз (США, 7) — Ана Конюх (Хорватия, Q) — 6:0, 6:2

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Виктория Кравченко все материалы автора

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