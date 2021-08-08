Касаткина победила Мертенс и вышла в финал турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Сан-Хосе обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Россиянка сделала 4 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 14.

В финале турнира Касаткина встретится с победительницей матча Ана Конюх (Хорватия) — Даниэль-Роуз Коллинс (США).