Касаткина победила Мертенс и вышла в финал турнира в Сан-Хосе
03:06
Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Сан-Хосе обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Россиянка сделала 4 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 14.
В финале турнира Касаткина встретится с победительницей матча Ана Конюх (Хорватия) — Даниэль-Роуз Коллинс (США).
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