Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Теннис   //    WTA

Касаткина победила Мертенс и вышла в финал турнира в Сан-Хосе

03:06
Дарья Касаткина. Фото Twitter
Дарья Касаткина. Фото Twitter
Теги:

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Сан-Хосе обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Россиянка сделала 4 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 14.

В финале турнира Касаткина встретится с победительницей матча Ана Конюх (Хорватия) — Даниэль-Роуз Коллинс (США).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Алина Кабаева — о посте Утяшевой: «Израильская гимнастка не «вырвала победу» у нашей спортсменки, а Дину Аверину обокрали, тупо и нагло лишили заслуженной золотой медали»
ОКР будет добиваться разбора судейства после проигрыша Авериной в финале ОИ
Мать убила трехлетнюю дочь, которая мешала ей заниматься сексом
Видео: в Хакасии простились с убитой зеком семьей
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд