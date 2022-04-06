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Сегодня, 22:29

Аванесян вышла в третий круг турнира WTA в Колумбии

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Россиянка Элина Аванесян вышла в третий круг турнира WTA в Колумбии.

Во втором круге она обыграла Лукрецию Стефанини из Италии со счетом 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

В следующем раунде Аванесян сыграет с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия) — Ипек Оз (Турция).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Россия) — Лукреция Стефанини (Италия) — 6:2, 6:2

Теннис
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