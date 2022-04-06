Аванесян вышла в третий круг турнира WTA в Колумбии
Россиянка Элина Аванесян вышла в третий круг турнира WTA в Колумбии.
Во втором круге она обыграла Лукрецию Стефанини из Италии со счетом 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.
В следующем раунде Аванесян сыграет с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия) — Ипек Оз (Турция).
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Аванесян (Россия) — Лукреция Стефанини (Италия) — 6:2, 6:2
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