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Александрова вышла в финал Кубка Кремля после отказа Саккари продолжать матч из-за травмы

14:32
Екатерина Александрова. Фото AFP
Екатерина Александрова. Фото AFP
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Греческая теннисистка Мария Саккари не смогла продолжить полуфинальный матч Кубка Кремля против россиянки Екатерины Александровой.

Гречанка при счете 4:1 в пользу Александровой отказалась продолжать встречу из-за травмы.

В финале Александрова встретится с Анетт Контавейт из Эстонии.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова (Россия) — Мария Саккари (Греция, 3) — 4:1 отказ Саккари

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Сергей Разин все материалы автора
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