Александрова вышла в финал Кубка Кремля после отказа Саккари продолжать матч из-за травмы
14:32
Греческая теннисистка Мария Саккари не смогла продолжить полуфинальный матч Кубка Кремля против россиянки Екатерины Александровой.
Гречанка при счете 4:1 в пользу Александровой отказалась продолжать встречу из-за травмы.
В финале Александрова встретится с Анетт Контавейт из Эстонии.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Екатерина Александрова (Россия) — Мария Саккари (Греция, 3) — 4:1 отказ Саккари
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