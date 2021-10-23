Александрова вышла в финал Кубка Кремля после отказа Саккари продолжать матч из-за травмы

Греческая теннисистка Мария Саккари не смогла продолжить полуфинальный матч Кубка Кремля против россиянки Екатерины Александровой.

Гречанка при счете 4:1 в пользу Александровой отказалась продолжать встречу из-за травмы.

В финале Александрова встретится с Анетт Контавейт из Эстонии.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова (Россия) — Мария Саккари (Греция, 3) — 4:1 отказ Саккари