Остапенко и Синякова стали победительницами Кубка Кремля в парном разряде
16:56
Теннисистка из Латвии Елена Остапенко и Катержина Синякова из Чехии выиграли Кубок Кремля в парном разряде.
В финале они победили украинку Надежду Киченок и Ралуку Олару из Румынии со счетом 6:2, 4:6, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Победительницы сделали 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 5.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Елена Остапенко/Катержина Синякова (Латвия/Чехия, 2) — Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 4) — 6:2, 4:6, 10:8
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