Остапенко и Синякова стали победительницами Кубка Кремля в парном разряде

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко и Катержина Синякова из Чехии выиграли Кубок Кремля в парном разряде.

В финале они победили украинку Надежду Киченок и Ралуку Олару из Румынии со счетом 6:2, 4:6, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Победительницы сделали 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 5.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Елена Остапенко/Катержина Синякова (Латвия/Чехия, 2) — Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 4) — 6:2, 4:6, 10:8