Контавейт обыграла Вондроушову и вышла в финал Кубка Кремля
13:27
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в полуфинале Кубка Кремля обыграла чешку Маркету Вондроушовой (6:3, 6:4).
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. 25-летняя эстонка не сделала ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнта из 12. На счету 22-летней чешки по одной подаче навылет и двойной ошибке, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
В финале турнира Контавейт встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Мария Саккари (Греция).
Контавейт в 2021 году одержала две победы на турнирах в Остраве и Кливленде.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анетт Контавейт (Эстония, 9) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 6:4
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