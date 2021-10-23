Контавейт обыграла Вондроушову и вышла в финал Кубка Кремля

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в полуфинале Кубка Кремля обыграла чешку Маркету Вондроушовой (6:3, 6:4).

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. 25-летняя эстонка не сделала ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнта из 12. На счету 22-летней чешки по одной подаче навылет и двойной ошибке, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале турнира Контавейт встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Мария Саккари (Греция).

Контавейт в 2021 году одержала две победы на турнирах в Остраве и Кливленде.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анетт Контавейт (Эстония, 9) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 6:4