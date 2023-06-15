Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:23

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Екатерина Александрова.
Фото AFP

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В матче второго круга 28-летняя спортсменка обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Александрова сделала 10 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Биррелл 4 эйса и 3 двойные ошибки.

В 1/4 финала турнира Александрова сыграет с американкой Эминой Бектас.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:3)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/hertogenbosch/2023/
Теннис
Екатерина Александрова
0
Читайте также
«Пусть твоя семья умрет от рака». Соболенко рассказала о травле из-за политики
Чемпионат Европы по сексу в Швеции приостановили из-за плохой организации
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американка Бектас в третьем круге турнира WTA в Хертогенбосе может сыграть с Александровой
Новости
RSS RSS
Все новости