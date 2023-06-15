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Сегодня, 18:34

Александрова и Чжаосюань не смогли пройти в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань проиграли в четвертьфинале парного турнира в Хертогенбосе.

Девушки не смогли обыграть японок Сюко Аояма и Ена Шибахара — 7:5, 6:7 (4:7), 8:10.

В полуфинале турнира Аояма и Шибахара сыграют с парой из Бельгии Грит Миннен/Янина Викмайер.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 3) — Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — 5:7, 7:6 (7:4), 10:8

Теннис
Екатерина Александрова
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Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
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