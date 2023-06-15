Американка Бектас в третьем круге турнира WTA в Хертогенбосе может сыграть с Александровой
Американская теннисистка Эмина Бектас во втором круге турнира WTA в Хертогенбосе обыграла Сачию Викери (6:4, 6:4).
В следующем круге Бектас сыграет с победителем матча Кимберли Биррелл (Австралия) — Екатерина Александрова (Россия, 4).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Эмина Бектас (США, Q) — Сачия Викери (США, LL) — 6:4, 6:4
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