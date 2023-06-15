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Сегодня, 13:36

Американка Бектас в третьем круге турнира WTA в Хертогенбосе может сыграть с Александровой

Виктория Кравченко
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Американская теннисистка Эмина Бектас во втором круге турнира WTA в Хертогенбосе обыграла Сачию Викери (6:4, 6:4).

В следующем круге Бектас сыграет с победителем матча Кимберли Биррелл (Австралия) — Екатерина Александрова (Россия, 4).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Эмина Бектас (США, Q) — Сачия Викери (США, LL) — 6:4, 6:4

Екатерина Александрова
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