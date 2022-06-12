Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» отреагировал на победу Екатерины Александровой на турнире WTA 250 в Хертогенбосе.

«Поздравляю Екатерину, на этом турнире она была великолепна, просто замечательный теннис! Она никогда не отличалась стабильностью. Часто бывало такое, что Александрова проигрывала свои матчи из-за психологического напряжения. На этом турнире она показала качественный стабильный теннис. Ее стиль игры сильно отличается от всех остальных. Есть ли у нее шансы дебютировать в топ-10 в этом сезоне? Думаю, что это точно по плечу Касаткиной. Она, конечно же, ближе к десятке, чем Александрова. Уровень Екатерины сейчас соответсвует топ-15 мирового рейтинга. Мы все надеемся и верим в ее прогресс и дальнейшие успехи!» — сказал Тарпищев «СЭ».

В финале 27-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко. Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом (7:5, 6:0).

Россиянка выиграла второй титул WTA в карьере — первый она взяла в 2020-м в Шэньчжэне.