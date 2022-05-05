Александрова уступила Жабер в полуфинале турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила Онс Жабер из Туниса в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч продолжался 1 час и завершился со счетом 6:2, 6:3.

Россиянка сделала один эйс, совершила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех. Тунисская теннисистка сделала пять эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В финале Жабер сыграет с победителем матча иль Тайхманн (Швейцария) — Джессика Пегула (США).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Онс Жабер (Тунис, 8) — Екатерина Александрова (Россия, Q) — 6:2, 6:3