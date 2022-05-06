Жабер прокомментировала победу над Александровой в полуфинале Мадрида

Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (6:2, 6:3).

«У меня не такая хорошая статистика в играх с Александровой. Я знала, что предстоит играть с агрессивной соперницей. Она плоско бьет по мячу и добывает виннерсы. Мне надо было принять это и то, что от нее в любое время можно ждать эйса или виннерса.

Я понимаю, что была фаворитом и хорошо играла. Я знала, что она немного устала, так как сыграла много матчей. Я была сосредоточена психологически и была готова победить. Я не была готова принять поражение", — приводит слова Жабер сайт WTA.

В финале теннисистка из Туниса сыграет с американкой Джессикой Пегулой. Финальный матч пройдет в субботу, 7 мая.