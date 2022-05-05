Дмитриева: «Жабер не предлагает скучный теннис. Матч с Александровой будет трудным»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева поделилась ожиданиями с корреспондентом «СЭ» от полуфинального матча «мастерса» в Мадриде Екатерина Александрова — Онс Жабер.

«Жабер сейчас в хорошей форме. Она сейчас разгромила Халеп, легко ее обыграла, это говорит о том, что она очень хорошо себя чувствует. За последние два года Жабер стала той теннисисткой, с которой надо считаться всерьез, она не предлагает скучный теннис, творческий игрок. Трудный будет матч, но интересно будет посмотреть, насколько Александрова прибавила в игре. Те, кто увидят этот матч, получат удовольствие», — сказала Дмитриева «СЭ».

Ранее россиянка Александрова на стадии четвертьфинала «мастерса» прошла Аманду Анисимову.