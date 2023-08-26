Александрова сыграет с Соррибес-Тормо в финале турнира в Кливленде 26 августа

В субботу, 26 августа 22-ая ракетка мира Екатерина Александрова и 95-й номер мирового рейтинга Сара Соррибес-Тормо скрестят ракетки в рамках финала турнира категории WTA 250 в Кливленде (США).

Видеотрансляцию матча Александрова — Соррибес-Тормо в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

В полуфинале российская теннисистка обыграла представительницу Китая Чжу Линь. Матч продлился 1 час 21 минуту и завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу Александровой. В матче 1/2 финала испанская теннисистка одолела Татьяну Марию из Германии.

Россиянка также участвовала в парном турнире (с Александрой Саснович), но вылетела в четвертьфинале, уступив паре Меликар — Перес (техническое поражение).

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