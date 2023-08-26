Александрова сыграет с Соррибес Тормо в финале турнира в Кливленде

Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо одержала победу в полуфинале турнира в Кливленде. В двух сетах она победила немку Татьяну Марию — 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 53 минуты.

В финале Соррибес Тормо сыграет против россиянки Екатерины Александровой, которая вчера выиграла у китаянки Чжу Линь.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Сара Соррибес Тормо (Испания, LL) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4, 6:3