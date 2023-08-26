Александрова сыграет с Соррибес Тормо в финале турнира в Кливленде
Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо одержала победу в полуфинале турнира в Кливленде. В двух сетах она победила немку Татьяну Марию — 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 53 минуты.
В финале Соррибес Тормо сыграет против россиянки Екатерины Александровой, которая вчера выиграла у китаянки Чжу Линь.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Сара Соррибес Тормо (Испания, LL) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4, 6:3
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