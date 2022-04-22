Александрова проиграла во втором круге турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Евтерина Александрова потерпела поражение во втором круге турнира в Штутгарте. В трех сетах она проиграла эстонке Анетт Контавейт.
В третьем круге эстонская теннисистка встретится с белорусской Ариной Соболенко.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анетт Контавейт (Эстония, 5) — Екатерина Александрова (Россия) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)
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