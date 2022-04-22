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Сегодня, 00:29

Александрова проиграла во втором круге турнира в Штутгарте

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Евтерина Александрова потерпела поражение во втором круге турнира в Штутгарте. В трех сетах она проиграла эстонке Анетт Контавейт.

В третьем круге эстонская теннисистка встретится с белорусской Ариной Соболенко.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония, 5) — Екатерина Александрова (Россия) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Теннис
Екатерина Александрова
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