Александрова проиграла во втором круге турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Евтерина Александрова потерпела поражение во втором круге турнира в Штутгарте. В трех сетах она проиграла эстонке Анетт Контавейт.

В третьем круге эстонская теннисистка встретится с белорусской Ариной Соболенко.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония, 5) — Екатерина Александрова (Россия) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)