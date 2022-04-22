Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:40

Потапова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле и сыграет с Путинцевой

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Россиянка Анастасия Потапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле. Она в двух сетах с одинаковым счетом победила испанку Сару Соррибес Тормо — 6:2, 6:2.

За 1 час 19 минут поединка соперницы не сделали эйсов. Анастасия не допустила двойных ошибок и реализовала все пять брейк-пойнтов, Сара однажды ошиблась при подаче и оформила один брейк.

В полуфинале соперницей Потаповой будет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — 6:2, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) — Айла Томлянович (Австралия, 6) — 5:7, 6:2, 6:4

Анастасия Потапова
0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александрова проиграла во втором круге турнира в Штутгарте
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости