Потапова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле и сыграет с Путинцевой

Россиянка Анастасия Потапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле. Она в двух сетах с одинаковым счетом победила испанку Сару Соррибес Тормо — 6:2, 6:2.

За 1 час 19 минут поединка соперницы не сделали эйсов. Анастасия не допустила двойных ошибок и реализовала все пять брейк-пойнтов, Сара однажды ошиблась при подаче и оформила один брейк.

В полуфинале соперницей Потаповой будет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — 6:2, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) — Айла Томлянович (Австралия, 6) — 5:7, 6:2, 6:4