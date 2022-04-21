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Сегодня, 19:57

Самсонова сыграет с Зигемунд в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Теннисистка Лаура Зигемунд из Германии прошла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте.

При счете 6:4, 3:1 в пользу Зигемунд ее соперница Мария Саккари из Греции отказалась от продолжения борьбы.

В следующем раунде Лаура сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, которая ранее победила Каролину Плишкову из Чехии (6:4, 6:4).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Лаура Зигемунд (Германия, WC) — Мария Саккари (Греция, 4) — 6:4, 3:1 отказ 2-го игрока

Теннис
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