Самсонова сыграет с Зигемунд в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Теннисистка Лаура Зигемунд из Германии прошла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте.
При счете 6:4, 3:1 в пользу Зигемунд ее соперница Мария Саккари из Греции отказалась от продолжения борьбы.
В следующем раунде Лаура сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, которая ранее победила Каролину Плишкову из Чехии (6:4, 6:4).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Лаура Зигемунд (Германия, WC) — Мария Саккари (Греция, 4) — 6:4, 3:1 отказ 2-го игрока
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