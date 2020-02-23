Александрова проиграла Анисимовой в первом круге турнира в Катаре
21:02
Американка Аманда Анисимова одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой (6:3, 7:6 (7:4)) в матче первого круга турнира WTA в Дохе (Катар). Продолжительность встречи составила 1 час и 35 минут.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Аманда Анисимова (США) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...