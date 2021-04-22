Александрова обыграла 12-ю ракетку мира на турнире в Штутгарте и встретится с Халеп
22 апреля 2021, 23:01
Российская теннисистка Екатерина Александрова победила Белинду Бенчич из Швейцарии со счетом 6:1, 7:5 в 1/8 финала турнире в Штутгарте. Отметим, что Бенчич занимает 12-е место в рейтинге WTA.
За выход в полуфинал россиянка проведет матч против Симоны Халеп.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — 6:1, 7:5
13
Зачет
vs
1
Офсайд
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