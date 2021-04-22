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Александрова обыграла 12-ю ракетку мира на турнире в Штутгарте и встретится с Халеп

22 апреля 2021, 23:01
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Российская теннисистка Екатерина Александрова победила Белинду Бенчич из Швейцарии со счетом 6:1, 7:5 в 1/8 финала турнире в Штутгарте. Отметим, что Бенчич занимает 12-е место в рейтинге WTA.

За выход в полуфинал россиянка проведет матч против Симоны Халеп.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — 6:1, 7:5

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