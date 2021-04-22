Кудерметова с Мертенс вышла в полуфинал турнира в Стамбуле
21:18
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элизой Мертенс прошла в полуфинал турнира в Стамбуле.
Дуэт в четвертьфинале обыграл Далилу Якупович из Словении и Яну Сизикову из России — 6:4, 4:6, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
В полуфинале Кудерметова и Мертенс встретятся с российской парой Потапова/Павлюченкова.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Далила Якупович/Яна Сизикова (Словения/Россия) — 6:4, 4:6, 10:8
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