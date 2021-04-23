Веснина и Звонарева вылетели в четвертьфинале парного турнира в Стамбуле

Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарева вылетели с парного турнира в Стамбуле (Турция).

В четвертьфинале россиянки проиграли японкам Нао Хибино и Макото Ниномии — 1:3, 1:6.

В полуфинале Хибино и Ниномия сыграют с Юлией Вахачик (Германия) и Паулой Канья-Чодун (Польша).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Нао Хибино/Макото Ниномия (Япония, 2) — Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:3, 6:1