Калинская обыграла Хантер в первом круге турнира в Дубае, отдав сопернице только 3 гейма
Российская теннисистка Анна Калинская победила представительницу Австралии Сторм Хантер в первом круге турнира в Дубае.
Матч продолжался 58 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки.
В следующем круге Калинская сыграет против Онс Жабер из Туниса.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, Q) — Сторм Хантер (Австралия, Q) — 6:1, 6:2
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