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Сегодня, 14:49

Калинская обыграла Хантер в первом круге турнира в Дубае, отдав сопернице только 3 гейма

Алина Савинова
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская победила представительницу Австралии Сторм Хантер в первом круге турнира в Дубае.

Матч продолжался 58 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки.

В следующем круге Калинская сыграет против Онс Жабер из Туниса.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Сторм Хантер (Австралия, Q) — 6:1, 6:2

Теннис
Анна Калинская
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