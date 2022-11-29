Эмма Радукану была награждена Орденом Британской империи

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану была награждена Орденом Британской империи, сообщает BBC.

20-летняя теннисистка получила награду из рук короля Карла III. Церемония проходила в Виндзорском замке.

Она стала первой британкой с 1977 году, которой удалось завоевать титул на турнире «Большого шлема», и первой теннисисткой в мире, которая сделала это, пройдя квалификацию.

Последние турниры сезона Радукану пропустила из-за травмы запястья. Она не смогла отобраться на Итоговый чемпионат WTA.