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Сегодня, 18:33

Эмма Радукану была награждена Орденом Британской империи

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану была награждена Орденом Британской империи, сообщает BBC.

20-летняя теннисистка получила награду из рук короля Карла III. Церемония проходила в Виндзорском замке.

Она стала первой британкой с 1977 году, которой удалось завоевать титул на турнире «Большого шлема», и первой теннисисткой в мире, которая сделала это, пройдя квалификацию.

Последние турниры сезона Радукану пропустила из-за травмы запястья. Она не смогла отобраться на Итоговый чемпионат WTA.

Эмма Радукану
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