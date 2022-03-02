Из-за того, что серб отказывается вакцинироваться, его карьера летит под откос.

Прошедшие полгода стали не лучшими в карьере Новака Джоковича. Он успел проиграть Олимпиаду и US Open, уступить лидирующее место в рейтинге ATP. К тому же его депортировали из Австралии и не пускают на большинство турниров из-за отказа Новака вакцинироваться. А теперь еще стало известно, что один из самых больших спонсоров серба — французский автопроизводитель — разорвал с ним контракт. Пополнил эту копилку неприятных моментов сам Джокович — расстался со своим наставником Марианом Вайда, с которым сотрудничал 15 лет.

Антиваксерская история Джоковича

Проблемы экс-первой ракетки мира Новака Джоковича начались летом 2021 года. Тогда на Олимпиаде в Токио он шел за «Золотым шлемом» (хотел выиграть все четыре главных турнира в теннисе и Олимпиаду за один год), но все пошло не по его плану. Сначала серб проиграл в полуфинале олимпийского турнира будущему победителю Александру Звереву, потом уступил в матче за бронзу испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Ладно, это все равно был еще не конец — можно было взять все четыре «Больших шлема» за год, что тоже круто. Не получилось снова — в финале Новак словно почувствовал всю ответственность момента и не справился. Даниил Медведев выиграл свой первый турнир подобного уровня.

Что оставалось Джоковичу? Только с новыми силами начать еще один сезон и попытаться повторить достижение. Или хотя бы попробовать выиграть еще один «Шлем», чтобы выйти вперед по общему числу титулов на таких турнирах. Тут уже вмешалась пандемия — не потому, что Australian Open отменили. Просто серб так и не смог туда попасть из-за отказа вакцинироваться. Экс-первая ракетка мира рассказал, что не так давно переболел коронавирусом, так что у него был медотвод. Но властям Австралии этого было недостаточно или показалось странным. В результате долгих судебных споров Джоковича депортировали из страны, а новым обладателем рекорда по числу титулов на турнирах «Большого шлема» стал Рафаэль Надаль.

На этом злосчастия Новака не закончились. Сейчас практически на любом соревновании требуется сертификат о вакцинации. Вот только Джокович не собирался прививаться. Изначально «Ролан Гаррос» мог бы пройти без этого условия, но впоследствии власти Франции заявили, что необходимые медицинские процедуры выполнить все-таки придется. То есть если серб не попрощается со своими принципами, то он будет вынужден пропустить все главные старты сезона. Вряд ли это входит в его планы.

Чем Новаку не угодил тренер?

Какой же следующий шаг предпринимает Новак? Увольняет своего тренера, с которым проработал 15 лет и выиграл 20 титулов «Большого шлема». В Instagram-аккаунте Джоковича сказано, что он и Мариан Вайда решили закончить сотрудничество.

— Мариан был со мной в течение самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере. Вместе мы достигли невероятных вещей, и я очень благодарен его дружбе и преданности в течение 15 лет. Он, конечно, покидает мою команду, но навсегда остается членом моей семьи. Не могу достаточно его поблагодарить за все, что он для меня сделал.

Несмотря на сотрудничество с Вайдом, Джокович приглашал и других специалистов к работе с ним в течение этих долгих лет — Бориса Беккера, Андре Агасси, Радека Степанека и Горана Иванисевича. Последний работает с сербром начиная с 2019-го и остается в его команде.

Вайда не остался без комментариев и ответил Джоковичу на его пост:

— За время моей работы с Новаком у меня была честь видеть его превращение в того игрока, которым он является сейчас. Я с огромной гордостью буду смотреть на годы, что мы работали вместе. Я благодарен за тот успех, которого мы достигли. Я остаюсь его самой большой поддержкой на и вне корта, но готов к новым вызовам.

Заявление о прекращении сотрудничества с Марианом было выпущено Джоковичем на следующей день после того, как он уступил место первой ракетки мира Даниилу Медведеву. Новак, конечно, поздравил россиянина, но сам наверняка подумал о том, что пора что-то менять.

Спонсорские проблемы

Но это еще не все. Из-за противоречивой позиции серба в вопросе вакцинации от контрактов с ним начали отказываться его крупнейшие спонсоры. Все дело в том, что они считают, что отказ от защитить себя и других от ковида с помощью прививки слишком негативно сказывает на медийном образе теннисиста.

Одним из крупнейших контрактов Джоковича было сотрудничество с крупной автомобильной компанией. Но во время турнира в Дубае Новаку сказали, что контракт остается до конца соревнований — представители спонсора рассчитывают, что серб выиграет турнир. После того как Джокович проиграл в четвертьфинале, компания отказалась от сотрудничества. Правда, сербский журналист Саса Озмо считает, что разрыв контракта произошел не из-за ситуации с вакцинацией и депортацией Новака из Австралии, а из-за финансовых проблем автопроизводителя из-за пандемии.

В любом случае Джокович лишился одного из основных спонсоров, а теперь еще и непонятно, где он сыграет дальше. Новак точно не примет участия в американской серии «мастерс» в Индиан-Уэлльсе и Майями, потому что туда его просто не пустят без вакцинации. А дальше, что касается грунтового сезона, директор турнира в Монте-Карло Желько Франулович сказал, что и там сербу нужно выполнить все условия для участия в соревнованиях. Так что, вероятно, Джоковичу все-таки придется задуматься о своих взглядах на прививку — последний свой турнир «Большого шлема» он проиграл Медведеву, который и опередил его в рейтинге ATP, а Надаль совсем недавно выиграл 21-й «Шлем». Дальше может быть только хуже для серба.