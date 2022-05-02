Джокович может принять участие в Открытом чемпионате Москвы

Член правления Федераций тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон рассказал, что первая ракетка мира Новак Джокович может принять участие в Открытом чемпионате Москвы.

«Федерации тенниса России и Москвы разрабатывают программы развития нашего вида спорта на ближайший период. В частности, сейчас работаем над Открытым чемпионатом Москвы. Возможно, назовем его Кубком мэра, еще не решили. Пригласим игроков из Белоруссии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Турции, других стран. Ведем переговоры с Новаком Джоковичем. Мы его хотим пригласить не как почетного гостя, а именно в качестве игрока», — приводит слова Камельзона РИА «Новости Спорт».

По словам члена правления ФТР даты проведения турнира в настоящее время согласовываются.

«Турнир точно будет, он пройдет летом, а сроки постараемся подобрать так, чтобы они были всем максимально удобны», — добавил Камельзон.