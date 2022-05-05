«Девять спален и свой кинотеатр». Сколько зарабатывает и как живет теннисист Новак Джокович

Лучший теннисист мира мало зарабатывает на рекламных контрактах, но берет свое за счет призовых на турнирах.

Теннисный гений Новака Джоковича уже много лет не подлежит сомнению. 20-тикратный победитель турниров «Большого шлема», рекордсмен по времени нахождения во главе рейтинга ATP. На корте он великолепен. Но каков Новак в обычной жизни, догадаться невозможно. Собранный серб даже во время игры позволяет себе минимум эмоций.

Не хватало денег даже на хлеб

Джокович родился в столице Сербии. Детство было сложным. Семья жила очень бедно. «Люди знают, как трудно жилось нашей семье. Затраты на карьеру Новака превосходили наши финансовые возможности. Мы занимали деньги у ростовщиков-грабителей под 10-15 процентов в месяц. Много раз бывало так, что нам не хватало денег даже на покупку хлеба. Тогда жена закладывала свои украшения. Мы десять лет спали на диване в гостиной съемной квартиры», — вспоминал в интервью телеканалу B92 отец Джоковича.

Помимо Новака в семье еще два сына — Джордже и Марко, которые сейчас также работают в спортивной сфере. «Новак меня вдохновляет. Он так многого достиг в теннисе и до сих пор продолжает идти вперед. И все же мы поддерживаем наши отношения, как и любые другие братья и сестры. Все трое из нас, братья, уехали из дома в очень молодом возрасте. Мы продолжали подталкивать друг друга к лучшему», — говорил Джордже о своем старшем брате в интервью LWOS.

Пережив бедность и распад Югославии, семья стала развиваться в разных направлениях. Младший брат Джордже с 2009 по 2013 год являлся финансовым директором теннисного турнира в Белграде. Семья Джоковича основала собственную компанию Family Sport, специализирующуюся на спортивных мероприятиях и ресторанном бизнесе, и приобрела права на проведение этого турнира, а также открыла сеть кофеен Novak Cafe.

Вилла за 10 миллионов евро

Пока младший брат развивал теннис и бизнес в Сербии, Новак местом для семейной жизни выбрал Монако. Тут он расположился на роскошной вилле с женой Еленой и двумя детьми — Стефаном и Тарой, родившимися в 2014 и 2017 годах соответственно. У самого младшего Джоковича уже, кстати говоря, есть теннисные кумиры.

«За последний месяц Надаль перестал быть для моего сына номером один, теперь его любимчик — Алькарас. Хотя они оба ему нравятся. Он подражает их игре, форхенду Надаля, эмоциям. Это замечательно», — рассказал Новак в интервью Eurosport.

Правда, когда весь мир в 2020 году отправился на карантин, Джокович перевез семью в Испанию на роскошную виллу за 10 миллионов евро с кинозалом, игровыми комнатами, девятью спальнями, восемью уборными и теннисным кортом. Все говорили о переезде серба в Марбелью на постоянной основе, но оказалось, что это было лишь временное место жительства для его семьи на период весенне-летнего карантина.

Вилла Новака Джоковича. nb1marbellarental.com

Для Джоковича, как для одного из трех самых известных и высокооплачиваемых теннисистов мира, подобные покупки не являются большой проблемой. Он регулярный участник рейтингов Forbes. Так, например, в 2021 году он занял четвертую строчку в списке самых высокооплачиваемых теннисистов мира с доходом в 38 миллионов (8 — призовые, 30 — коммерческие контракты). Выше из теннисистов расположились только Роджер Федерер (90,6 миллиона), Наоми Осака (60,1 миллиона) и Серена Уильямс (41,8 миллиона). А двумя годами ранее был вторым в аналогичном рейтинге, опять же пропустив вперед только Роджера. А по итогам 2019-2020 годов вообще возглавил рейтинг игроков с самыми высокими призовыми в ATP.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Компании в Сербии не могут позволить себе платить много денег

«Одной из главных причин серьезной разницы между их рекламными контрактами является страна, из которой они родом. Получить солидное предложение от швейцарских брендов для Роджера не является проблемой, тогда как компании в Сербии не могут себе позволить платить сопоставимые деньги Новаку», — объяснял редактор журнала Forbes Курт Баденхаузен в интервью телеканалу ВВС.

Но Новак не останавливается и даже в свои 34 продолжает разрывать соперников на корте и добиваться сумасшедших результатов. 2022 год стал историческим для великого серба. Он вышел на абсолютное первое место по количеству заработанных призовых за всю историю тенниса — 154 миллиона долларов. Да и вообще, что еще нужно, когда даже бывший президент страны говорит о тебе подобные вещи? «Сегодня с Сербией во всем мире ассоциируются не политики, а Новак Джокович. И это замечательно», — приводит слова бывшего президента страны Бориса Тадича Rambler.sport.