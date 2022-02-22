Первая ракетка России пропустит минимум десять недель из-за травмы колена. Павлюченкова рассчитывает вернуться и стать еще сильнее

Олимпийская чемпионка впервые в карьере вынуждена взять такую долгую паузу.

Анастасия Павлюченкова провела выдающийся прошлый сезон. На ее счету финал «Ролан Гаррос» (россиянки не играли в решающих матчах на «Шлемах» с 2015 года), 11-я строчка рейтинга WTA (высший результат в карьере), золото Олимпийских игр в миксте с Андреем Рублевым и победа со сборной на Кубке Билли Джин Кинга. В 2022 году Павлюченкова рассчитывала развить свой успех, но в дело вмешались проблемы со здоровьем.

Подготовка к Australian Open-2022 была скомкана из-за положительного теста на COVID-19. Анастасии не только пришлось встретить Новый год в полном одиночестве в номере отеля, но и пропустить два подводящих турнира. Павлюченкова успела восстановиться к самому старту «мейджора» и практически без тренировок смогла дойти до третьего круга. Переиграла венгерку Анну Бондарь и австралийку Саманту Стосер, но в напряженной борьбе уступила румынке Соране Кырсте. После «Шлема» первая ракетка России рассчитывала сыграть турниры в Санкт-Петербурге, Дубае и Дохе. Затем ехать на любимый турнир в Монтеррей (Анастасия четыре раза выиграла там титул. — Прим. «СЭ»), Индиан-Уэллс, Майами... Увы, но этим планам не суждено было сбыться. Спортсменке не потребуется операция на колено, но восстановление займет минимум 10 недель. Для Анастасии это большой шок, но и отчаиваться она точно не собирается. Ниже монолог финалистки «Ролан Гаррос» — 2021 о долгом и вынужденном простое.

Полтора года играла на обезболивающих

«Это профессиональная болезнь теннисистов, — подчеркнула «СЭ» Анастасия Павлюченкова. — Из-за рейтинговой гонки все турниры кажутся нам важными, сложно остановиться и взять паузу. Колено беспокоит меня уже полтора года. Я играла через боль, постоянно пила обезболивающие. Это не претензия, но я не совсем довольна работой своих физиотерапевтов, которые ездили со мной на турниры. Они несерьезно подошли к этой проблеме. Нужно было давно заставить меня сделать МРТ и исходить из его результатов. Но прошлый сезон был очень насыщенным. «Ролан Гаррос», Уимблдон, Олимпиада... Решила заняться коленом в конце года, и после отпуска и ряда восстановительных процедур показалось, что стало легче. Но затем я заразилась коронавирусом, пропустила два турнира в Австралии, а на Australian Open-2022 боль, к сожалению, вернулась. Перед турниром в Санкт-Петербурге я все-таки сделала МРТ, которое показало подрыв подколенного сухожилия. Слава богу, что удалось избежать разрыва и мне не потребуется операция.

Я осталась без турниров минимум на 10 недель. Мне нужна полная реабилитация. Четыре недели проведу вообще без тенниса. Сейчас закачиваю колено, делаю на него много процедур, много занимаюсь ОФП, отдыхаю. Надеюсь, что через четыре недели вернусь на корт и смогу играть «с места» и «с лета». Через шесть недель делаю повторное МРТ. Надеюсь, что оно покажет значительные улучшения, а еще через месяц смогу вернуться в тур. Честно, пару дней переваривала эту информацию. Долго не могла осознать, что пропущу так много".

Надеюсь, что выступлю на «Ролан Гаррос»

«Стараюсь извлечь из этой неприятной ситуации преимущества, — продолжает 30-летняя теннисистка. — У меня никогда не было такой длительной паузы в карьере, чтобы заняться своим здоровьем. Хочу концовку своей карьеры (еще минимум два года) провести на высоком уровне. Поэтому моя реабилитация — это необходимость. Грустно, но стараюсь быть на позитиве. Прибавить после всего этого.

Реабилитацию в основном прохожу в Дубае. Тут мой тренер по ОФП. Плюс тут есть потрясающие условия для занятия гольфом. Играю с тренером, хочу прокачать свои навыки. Даже в этот период восстановления мне нужен какой-то соревновательный челендж.

Конечно, вся эта ситуация поменяла мои планы на сезон. Коронавирус, как мне кажется, обострил все мои старые болячки, в том числе ослабло и колено. Учитывая пропуск турниров в Петербурге, Дохе и Дубае, я пропущу 13 недель. То есть в лучшем случае я вернусь в конце апреля или начале мая. Практически полгода пропущено.

Очень надеюсь, что к грунту смогу набрать хоть какую-то форму, выступлю на «Ролан Гаррос» — 2022. Конечно, буду вести диалог с врачами, выпрашивать у них допуск к полноценным тренировкам как можно раньше. Я хорошо знаю себя, не смогу так долго быть без тенниса".